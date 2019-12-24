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BEÜde 'Esnaf Gelişim Projesi 2019'

İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), İstanbul Üniversitesi, Bitlis Valiliği ve Zülfikar Ailesi İnisiyatifinin ortaklaşa düzenlediği 'Esnaf Gelişim Projesi 2019' kapsamında çeşitli seminerler yapıldı.

BEÜde 'Esnaf Gelişim Projesi 2019'

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), İstanbul Üniversitesi, Bitlis Valiliği ve Zülfikar Ailesi İnisiyatifinin ortaklaşa düzenlediği 'Esnaf Gelişim Projesi 2019' kapsamında çeşitli seminerler yapıldı.
'Esnaf Değişir Bitlis Gelişir' sloganıyla hayata geçirilen proje, Bitlis'te ticaretle uğraşan insanları akademik bilgilerle buluşturarak bilimin ışığı altında yol gösterme amacıyla hayata geçirildi. Burada konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Zülfikar, “Dünyada halk ile yöneticilerin bir araya geldiği, sivil toplum organizasyonlarının aktif rol aldığı ve tamamıyla bilimsel perspektifte öğrenmeye dayalı, halkın içinde olduğu eğitim programları ve uygulamaları çok fazla yapılıyor” dedi.
Bu organizasyonun genişletilerek sürdürüleceğinden bahseden Prof. Dr. Zülfikar, esnafla ilgili yeterli gelişme sağlandıktan sonra ev hanımları, gençler ve çocuklara yönelik mesleklerine ve geleceklerine yansıtabilecekleri bilgi temelli proje uygulamalarının devam edeceğini söyledi.
Peygamber Efendimizin 'İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alır' hadisini örnek gösteren Zülfikar Ailesi İnisiyatifi Başkanı Eczacı Hulusi Zülfikar ise, Anadolu ve İslam coğrafyasının hâkim medeniyet olduğu dönemlerde batılı ve zahiri ilimlere verilen önemin tarih kitaplarında bulunduğunu söyledi. Medeniyetimizden önemli şahsiyetlerin çıktığına vurgu yapan Hulusi Zülfikar, “Aramızdan böyle kahramanların çıkması için bizlerin dürüst, namuslu, aklı selim ve çağın icaplarına helal ve haram ölçüleri dahilinde uyan şahsiyetler olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Çağa ayak uydurmanın öneminden bahseden Hulusi Zülfikar, “Önemli olan ne aldığımız ve nereden aldığımız değil, aldığımızla ne yaptığımız ve hangi gayeye hizmet ettiğimizdir” diye konuştu.
3 gün süren ve 6 oturum olarak düzenlenen 'Esnaf Gelişim Projesi' kapsamında; “Müşteri İlişkilerinde Etkin ve Doğru İletişim Teknikleri, Ticari Hayatta Doğru Muhasebe ve Kazançlı Vergi Yönetim Teknikleri, Proje Tanıtımı Konuşmaları, Müşteri İlişkilerinde Doğru ve Verimli İletişim Teknikleri, Ticari Hayatta Etkin Muhasebe Kaydı ve Kazançlı Vergi Yönetimi, Bitlis’te Geçmişten Bugüne Ticari Hayat ve Esnaf, Esnaflar İçin Ekonomiyi Okuma/Anlama Yöntemleri ve Markalaşma Teknikleri, Esnaflar İçin İnternet ve Online Ticaret ve Esnaflara Özel Pazarlama ve Marka Oluşturma Teknikleri' gibi konular anlatıldı.
Esnaf Gelişim Projesi kapsamında Bitlisli esnaflara; genel eğitimler, girişimcilik, satış ve pazarlama, iletişim, müşteri memnuniyeti, iş geliştirme, çevre koruma, mesleki etik ve eticaret alanlarında eğitimlerin verildiği program gala yemeği ile sona erdi.
Genel seminer değerlendirmesinin ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Zülfikar Ailesi İnisiyatif Başkanı Hulusi Zülfikar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy kapanış konuşmalarını yaptı.
Bitlis’in önümüzdeki birkaç yılda çok büyük bir atılım yapacağını ifade eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Örnek vermek gerekirse Mardin’i 2018 yılında ziyaret eden kişi sayısı 2,5 milyon. Bitlis de Mardin gibi hazinenin üzerinde oturuyor. Yalnız Mardin hazinesini işlerken Bitlis ise hala yerinde sayıyordu. Ama artık yerinde saymıyor. Bitlis’in sorunlarını tek tek çözmek için çalışıyoruz. Bitlis eskiden terörle anılırken şimdi terör sıkıntısını aştık ve bitirdik. Bununla birlikte insanlar ilimize gelmeye başladı. İnsanlar ilimize gelerek Nemrut Gölü gibi bir doğa harikasını yerinde görünce, Selçuklu Mezarlığını, kümbetleri görünce, Bitlis’i ve ilçelerimizi gezince ‘Bitlis ne kadar güzelmiş’ diyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her yıl Ahlat’ta düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinlikleri ile ilimiz merak uyandırmaya başladı. Ahlat’a gelen günlük kişi sayısı 2 binin üzerinde. İlçelerimizde durum böyle iken Bitlis’i de daha güzel bir hale getirmek için dere yatağını yıkmaya başladık. Dere Yatağı Projesi sonunda Bitlis’i Türkiye’nin tamamından gelip görünecek bir yer haline getireceğiz. Benim arzum Bitlis’in bu naif, kadim ve 7 bin yıllık tarihini dünyanın görgüsüne sunarak, Bitlis’in bundan faydalanmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.
Esnaf Gelişim Projesi kapsamında verilen eğitimin çok büyük önem arz ettiğini belirten Vali Çağatay, “İnşallah sizler de eksiklerinizi tamamlayarak, yakın bir zamanda Bitlis’e gezmeye gelecek turistleri daha iyi bir şekilde karşılayabilirsiniz. Esnaf kardeşlerimizin kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Gelecek güzel günlerin çok uzak olmadığı şuuruyla, yaptığınız bu eğitim faaliyetinin hayırlı olmasını diliyorum. Ben buradan bu projede emeği geçen başta Zülfikar ailesi olmak üzere üniversitelerimize ve belediyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Program; plaket takdimi, sertifika dağıtım töreninin ardından pasta kesimi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

BİTLİS

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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