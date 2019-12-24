Çaldıran heyetinden şehit Eren Öztürk’ün ailesine ziyaret

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve beraberindekiler, Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yaparken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ailesini ve kabrini ziyaret etti.

Ahlat ilçesine gelen ve Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından karşılanan Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran Garnizon Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, ilk olarak Şehit Eren Öztürk’ün baba ocağına taziye ziyaretinde bulundular. Ardından Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve şehidin ailesi ile birlikte Ahlat Şehitliğine geçen Çaldıran heyeti, burada Şehit Eren Öztürk’ün kabrini ziyaret ederek dualar okudular.

Çaldıran heyeti, Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ve Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldılar.

BİTLİS 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:51

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