Şehirler arası köpek kurtarma operasyonu Batman’dan yola çıkan ekip, Şırnak’ta aldığı hasta köpeği Diyarbakır’a götürerek bakım evine teslim etti

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekibi, gelen bir ihbar üzerine Batman’dan gittikleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölmek üzere olan köpeği kurtararak, götürdükleri Diyarbakır’da bakım evine teslim etti.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Batman Belediyesi ve yine Batman’da faaliyet gösteren HAYTAP üyesi Sahipsiz Hayvanlar Derneği (SAHADER), Ilısu Barajı nedeniyle kısa süre sonra sular altında kalacak olan Hasankeyf ilçesinde bulunan sokak hayvanlarını tahliye etmek üzere bölgede çalışırken, diğer yandan da gelen yardım ihbarlarına koşturuyor. Bir ihbarı değerlendiren HAYTAP ekibi, bölgedeki ekiple birlikte Şırnak’ın Cizre ilçesine kurtarma operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık 130 kilometrelik yolu kat edip Cizre’ye varan HAYTAP ekibi, hastalıktan dolayı oldukça bitkin halde olan sahipsiz köpeğe yardım eli uzattı. Veterinerler tarafından ilk müdahalesi yapılan köpek, araçla alınarak tedavisi yapılmak üzere bu kez yaklaşık 247 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır Belediyesine ait bakım evine götürüldü. Başarılı bir şekilde neticelendirilen operasyon kapsamında ölmek üzere olan köpeğin tedavi altına alınması sağlandı.

Gerçekleştirilen köpek kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, gelen bir ihbarı değerlendirmeleri neticesinde hastalıktan ölmek üzere olan köpeği kurtarmayı başardıklarını söyledi. HAYTAP olarak bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Baylan, “Tatvan Belediyesi, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve yine Batman’da faaliyet gösteren HAYTAP üyesi Sahipsiz Hayvanlar Derneği (SAHADER) ile birlikte yapılacak olan Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan sokak hayvanlarını tahliye etmek üzere bölgede çalışmalarımızı sürdürürken, Cizre ilçesinde bir köpekle ilgili ihbar aldık. Almış olduğumuz bu ihbarı değerlendirerek hemen ekibimizle bir kurtarma operasyonu başlatarak Cizre’ye hareket ettik. Cizre’ye varıp köpeği gördüğümüzde, durumunun hiç de iyi olmadığını gördük. Veteriner arkadaşlarımız vakit kaybetmeden hemen ilk müdahaleyi yaptılar. Ardından hemen hasta köpeğimizi alarak bu kez de Diyarbakır’a doğru yola koyulduk. Hastalıktan ölme noktasına gelen köpeğimiz için Batman, Şırnak ve Diyarbakır illerimiz arasında kilometrelerce yol kat ederek köpeğimizi Diyarbakır Belediyesine ait bakım evine getirdik. Burada gerekli muayenesi yapılan köpeğimizin ileri derece uyuz olduğu anlaşıldı ve hemen tedavisine başlandı. İnşallah en kısa sürede de iyileşerek eski sağlıklı günlerine geri dönecektir. Ben bu vesile ile bu operasyonda bizlere gerek araç ve personel desteği sunan Tatvan Belediyemize ve gerekse bize bakım evini açan Diyarbakır Belediyemize ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİTLİS 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:51

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