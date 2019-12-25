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Bitlis’te “Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı” operasyonları

İHA

Bitlis'te başlatılan "Kıran8 Örenlik ve Kısıklı" operasyonları kapsamında bulunan sığınak içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis’te “Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı” operasyonları

Bitlis’te başlatılan “Kıran8 Örenlik ve Kısıklı” operasyonları kapsamında bulunan sığınak içerisinde çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 24 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Kıran8 Örenlik’ ve ‘Kıran8 Kısıklı’ operasyonları başlatılmıştır. Kıran8 Örenlik Operasyonu kapsamında; 24 Aralık 2019 günü 1 adet 1x1 ebatlarında boş sığınak, 1 adet 2x3 ebatlarında sığınak ve içerisinde 90 kilogram gübre, 6 adet leşker kıyafeti, 1 adet mont, 25 litre alkol, 17 adet kaşık, 3 adet tencere, 3 adet tabak, 1 adet altılı pil bloğu ele geçirilmiştir. Kıran8 Kısıklı Operasyonu kapsamında ise; 24 Aralık 2019 günü 10 adet avcı boy çukuru içerisinde; 1 adet kürek, 18 litre yağ, 1 kilogram bulgur, 1 kilogram tuz, 1 kilogram un, 1 adet dizüstü bilgisayar çantası, 1 adet parçalanmış dizüstü bilgisayar, 10 adet büyük pil, 1 adet çakmak gazı, 1 adet çaydanlık, 1 adet güğüm, 3 adet sırt çantası, 3 adet pantolon, 7 adet kazak, 11 çift çorap, 3 kutu ilaç, 2 adet tıraş köpüğü, 10 adet jilet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS

25 Aralık 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 14:42
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