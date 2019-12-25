Bitlis´te terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu

BİTLİS´te `Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı´ operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis ve Siirt´te bölücü terör örgütü PKK'yı etkisiz hale getirmek, kış yapılanmasını engellemek, kullanmış oldukları barınak ve depolarını imha etmek amacıyla Bitlis Valiliği koordinesinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nca yürütülen 'Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı' operasyonunda 2 bulundu. sığınaklarla ilgili valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Operasyon kapsamında, 24 Aralık 2019 günü 2 adet boş sığınak içerisinde 90 kilo gübre, 6 leşker kıyafeti, 1 mont, 25 litre alkol, 17 kaşık, 3 tencere, 3 tabak, 1 altılı pil bloğu, 10 avcı boy çukuru içerisinde 1 kürek, 18 litre yağ, 1 kilo bulgur, 1 kilo tuz, 1 kilo un, 1 dizüstü bilgisayar çantası, 1 parçalanmış dizüstü bilgisayar, 10 büyük pil, 1 çakmak gazı, 1 çaydanlık, 1 güğüm, 3 sırt çantası, 3 pantolon, 7 kazak, 11 çift çorap, 3 kutu ilaç, 2 tıraş köpüğü, 10 jilet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."
BİTLİS
25 Aralık 2019 Çarşamba
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