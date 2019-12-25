Bitlis’te kar yağışı

BİTLİS'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Bitlis'te dünden beri etkili olan soğuk hava, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yar yağışı şehir içi trafikte de aksamalar neden oldu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma başlatırken, Meteoroloji yetkilileri kar yağışını süreceğini söyledi.



BİTLİS 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:03

YATSI 18:26

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