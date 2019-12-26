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Van Gölü´nde kaçakları taşıyan tekne battı (1)

DHA

VAN Gölü´nde Bitlis´in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VAN Gölü´nde Bitlis´in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Van´dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü´nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis´in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİTLİS

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:52
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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