Van Gölü´nde kaçakları taşıyan tekne battı (1)

VAN Gölü´nde Bitlis´in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Van´dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü´nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis´in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
BİTLİS
26 Aralık 2019 Perşembe
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