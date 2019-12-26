Van Gölü´nde kaçakları taşıyan tekne battı (1)

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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VAN Gölü´nde Bitlis´in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van´dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü´nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis´in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



BİTLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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