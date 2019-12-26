Alabora olan tekneden yaralı kurtarılanlar tedavi altına alındı

Van Gölü’nün Adilcevaz ilçesi yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, yaralananların ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Sabah saat 02.3003.00 sıralarında Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde 7 kişi hayatını kaybederken, kurtarılan 64 kişinin ise Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

BİTLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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