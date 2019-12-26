Vali Çağatay’dan alabora olan tekneden kurtarılan yaralılara ziyaret

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Gölü’nde teknenin alabora alması sonucu kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti.

Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve jandarmanın aldığı önlemler sonucu Van Gölü üzerinden Bitlis’e geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edilmişti. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile kurtarılan göçmenleri BitlisTatvan Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

BİTLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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