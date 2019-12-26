Bitlis Belediyesinden yıkım çalışması

Bitlis Belediyesi, yürüttüğü ‘Dere Üstü Yıkım’ projesi kapsamında eski sanayi sitesindeki dükkanların yıkımına başladı.

Bitlis’te dere üstünün açılması ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devamı olarak eski sanayi bölgesinde bulunan dükkanlar yıktırılıyor. Bitlis Belediyesi tarafından yıkılan yapıların yer aldığı bölgelerin park ve yeşil alan yapılması planlanıyor. Kent merkezinde coğrafi yapı ve kentleşmenin düzensiz olmasından kaynaklı yeşil alan ve park sorunu olduğuna dikkat çeken Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin tarihi dokusuna da zarar vermeden bu alanların artırılması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Tanğlay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kent merkezinde ciddi çalışmalara imza attık. Dere üstünün açılması ile ortaya çıkmaya başlayan tarihi doku, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının ilerlemesi, kalenin aydınlatılması ve Alemdar Sokaktaki tarihi evlerin restorasyonu ile kendini daha iyi belli etmeye başladı. Kenti adeta boğan düzensiz kentleşmenin zararlarını yavaş yavaş ortadan kaldırıyoruz. Çalışmalarımız bir neticeye vardığında halkımıza, bambaşka bir Bitlis armağan edeceğimize inanıyoruz. Evliya Çelebi’nin öve öve, adeta bir yeryüzü cenneti olarak tanıttığı, ancak ne yazık ki Seyahatnameyi okuyup Bitlis’e gelen modern seyyahların görür görmez hayal kırıklığına uğradığı Bitlis olmayacak artık. Tarihi bir kent olan Bitlis, tarihi dokusu ön plana çıkmış, rahat nefes alabilen, yeşil alanları olan bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak da eski sanayi bölgesinde çoğunluğu metruk olan yapıları yıktık. Alanı temizleyip, kentin tarihi yüzüne uygun dizayna sahip bir park yapacağız” dedi.

BİTLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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