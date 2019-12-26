Hizan’da ‘Çocuk Kütüphanesi’ açıldı

Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘çocuk kütüphanesi’ açıldı.

Kültür Merkezinde bulunan halk kütüphanesinde açılışta konuşan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemizin çocuk bölümünde yaklaşık 5 bin 500 adet kitap bulunmakta. Ümit ediyorum geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu kütüphaneyi çok sevecekler ve burada kendilerine okuma alışkanlığı kazandıracak, ufuklarını genişletecek nice kitaplar bulacaklar. Kütüphanemizin açılışında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yazar Sinan Yağmur’un da misafir olduğu açılışa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karakaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, İlçe Müftüsü Murat Demir, kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı.

BİTLİS 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.