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Bitlis'te iki adet EYP imha edildi

İHA

Bitlis'te "Kıran8 Şehit GK Edhem Akkaya 201917 Operasyonu" kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.

Bitlis'te iki adet EYP imha edildi

Bitlis’te “Kıran8 Şehit GK Edhem Akkaya 201917 Operasyonu” kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Bitlis ili merkez ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine; 25 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran8 Şehit GK Edhem Akkaya 201917 Operasyonu' başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 26 Aralık 2019 günü toprağa gömülü vaziyette ikişer kilogram ağırlığında, basma düzenekli, amonyum nitrat ve motorin karışımlı 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasını müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS

26 Aralık 2019 Perşembe

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