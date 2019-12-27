Bitlis'te kar yağışı: 28 köy yolu ulaşıma kapandı

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BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede kar yağışının süreceğini kaydetti.



BİTLİS 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:04

YATSI 18:27

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