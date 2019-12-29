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Doktor ve veteriner hekimler yavru köpeği kurtarmak için seferber oldu

İHA

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesinde yeni doğan ancak organlarındaki yapı ve fonksiyon bozuklukları nedeniyle ölmek üzere olan köpek yavrusunu için hayvanseverler, doktor ve veteriner hekimler seferber oldu.

Gölbaşı Beldesinde yeni doğan bir yavru köpeğin ölmek üzere olduğu ihbarını alan Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP), Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. HAYTAP ve Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu kapsamında HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Aslan, HAYTAP Bitlis Temsilcisi Damla Şahin ve HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan tarafından Gölbaşı Beldesinden alınan yavru köpeğin sağlık durumunun oldukça ağır olduğu anlaşıldı. Yavru köpeği yaşatmak için var gücüyle işe koyulan ekip, ölümle yaşam arasındaki çizgide gidip gelen köpeği yaşatmak için adeta seferber oldu.

Uzman doktor ve veteriner hekimler birlikte ameliyata girdi
Acil müdahale için Tatvan Belediyesi ve HAYTAP veterinerlerinin yanı sıra HAYTAP tarafından Tatvan Özel Can Hastanesinden de uzman doktor destek talebinde bulunuldu. Bir Genel Cerrahi Uzmanı, 2 veteriner hekim ve 1 Veteriner teknikerinden oluşan 4 kişilik ekibin hazırlanmasıyla birlikte hayvan hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyat için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yavru köpeğin Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırılmasının ardından ise hemen tedavisine başladı. Ameliyat kararı verilen yavru köpek Tatvan Can Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Reşat Doğan, HAYTAP Üyesi Veteriner Hekimlerden  Murat Bekhan ve Dilan Hisar Ölper ile Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi  Veteriner Teknikeri Ömer Atış’ın içinde olduğu ekip tarafından acil şekilde ameliyata alındı. Ancak; yaklaşık yarım saat süren ameliyat ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yavru köpek kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Fakat; yavru köpeği yaşatmak için verilen mücadele ise takdir topladı.

Otopsi yapıldı
Ölümü gerçekleşen köpek için ayrıca yapılan otopside; yavru köpeğin anomali bir doğumla dünyaya geldiği için doğuştan  tek böbrekli olduğu, makat ve penisinde ise yapı ve fonksiyon bozuklukları olduğu tespit edildi.

Yaşatmak için çok uğraştık
Yavru köpeği yaşatmak için çok uğraştıklarını ancak başarılı olmadıkları belirten HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, üzgün olduklarını ifade etti.
Yavru köpeği gelen ihbar neticesinde Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Beldesinden aldıklarını anlatan Baylan; “Yavru köpeği almaya gittiğimizde köpeğin durumumun iyi olmadığını gördük. Çünkü anomali bir doğumla dünyaya gelmişti. Maalesef buna bağlı olarak mesane ve idrar yapabileceği bağırsak yolları kapalıydı. Durumun riskli ve aciliyet gerektiren bir durum olması sebebiyle bizlerde olası olumsuz bir duruma karşı veteriner hekimlerimizin yanı sıra Genel Cerrahi Uzmanı Reşat hocamızda da destek alıp ameliyatı yapmaya çalıştık. Yavru köpeğimiz henüz yeni doğan 1 günlük bir yavrumuzdu. Çok zor bir durumdaydı, hiçbir şekilde dışkılayamadığı içinde karnı oldukça şişmişti ve durumu çok kötüydü. Burada ameliyat gerçekleşti ancak maalsef yavrumuzu kurtarmadık. Ne kadar durum kötü olursa olsun bizler HAYTAP olarak her türlü imkanı hayvanlarımız için kullanıyoruz. Bu günde bu yavrumuz için uğraştık ancak başarılı olamadık. Mücadele edenler her zaman kazanmasa bile kazananlar her zaman mücadele edenlerdir. Bizlerde olaylar bu şekilde bakıyoruz. Ben bu vesile ile bizlerle birlikte bu gün küçük yavrumuzu yaşatmak için var gücüyle gayret eden Can Hastanesine ve Genel Cerrahi Uzmanı Reşat hocamıza ve ayrıca emeği geçen diğer tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca; bizlere bu manada destek sunan Tatvan Belediyesi ve Başkan M. Emin Geylani’ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Diye konuştu.

BİTLİS

29 Aralık 2019 Pazar

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