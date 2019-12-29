Küçük kızın mum ile imtihanı

Doğum günü için yaş pasta niyetine süslenen bir kabağın üzerine konulan mumu söndürmek için uğraşan sevimli küçük kızın görüntüleri izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.

Amatör bir kameraman tarafından Bitlis'in bir köyünde kaydedilen görüntüler izleyenleri güldürüyor. Doğum günü için yaş pasta niyetine süslenen bir kabağın üzerine konulan mumu söndürmek isteyen küçük kızın çabaları adeta gülmekten kırıp geçiriyor. Mumu söndürmek için oldukça ciddi bir mesai harcayan küçük kız, defalarca üflemesine rağmen mumu söndürmekte bir türlü başarılı olamıyor. Bu duruma sinirlenen küçük kız, bu kez de muma iyice yaklaşarak şansını denemek istiyor. Nefesi tükenene kadar muma üfleyen küçük kız, bu girişiminde de yine başarısız olunca kabağın üzerindeki mum yere düşüyor.

Aile üyelerinin de alkış ve destekleriyle mumu söndürmekte kararlı olan küçük kız, son denemesinde ise uzun uğraşlar sonucu mumu söndürmeyi başarıyor. Mumu söndürdükten sonra küçük kızın yüzündeki gülümseme ise görülmeye değer.

BİTLİS 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.