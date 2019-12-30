Tatvan’da halı dokuma kursu açıldı

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından kadınlara yönelik “Halı Dokuma Kursu” açıldı.

Meslek edindirme kursları kapsamında İŞKUR destekli olarak açılan kursun 40 gün devam edeceği belirtildi. Toplam 25 kadın kursiyerin katılım gösterdiği kursta, kadın kursiyerler hem meslek öğrenmiş olacak hem de öğrendikleri bu meslekle aile bütçelerine katkı sağlamış olacak.

Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen kursu ziyaret eden Tatvan SYDV Müdürü Mesut Karaman, kurs ve kursiyerlerle ilgili bilgi aldı. Kursun hayırlı olmasını dileyen SYDV Müdürü Mesut Karaman, kadın kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

BİTLİS 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.