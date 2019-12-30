HAYTAP’tan Başkan Geylani’ye teşekkür belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

HAYTAP’tan Başkan Geylani’ye teşekkür belgesi

İHA

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından doğadaki hayvanların yaşam haklarının korunması noktasında sunduğu desteklerden ötürü Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

HAYTAP’tan Başkan Geylani’ye teşekkür belgesi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından doğadaki hayvanların yaşam haklarının korunması noktasında sunduğu desteklerden ötürü Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye teşekkür belgesi takdim edildi.
HAYTAP Basın Sözcüsü ve İzmir Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şule Baylan ile Saha Sorumlusu ve İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Arslan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaret vesilesiyle Tatvan Belediyesi tarafından gerek ilçede gerekse bölge il ve ilçelerde yürütülen hayvan kısırlaştırma, aşı ve bakım çalışmaları başta olmak üzere doğadaki hayvanların yaşam haklarının korunması noktasında sunduğu desteklerden ötürü Başkan Geylani’ye teşekkür belgesi verildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Geylani, ziyaret ve belge takdiminden dolayı teşekkürlerini iletti. Tatvan Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada doğadaki tüm hayvanların yaşam haklarını korunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Geylani, “Memleketin dört bir köşesinde gönüllü olarak bütün gününüzü bütün yılınızı vererek yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı asıl ben size teşekkür ediyorum. Aslında bu bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Bu anlamlı hediyenizden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Tüm hayvan sever dostlarımıza selamlarımızı iletiyorum” dedi.
HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ise, doğadaki hayvanların yaşam haklarının korunması noktasında sunduğu katkı ve desteklerden ötürü tüm hayvan severler adına Başkan Geylani’ye teşekkürlerini iletti.

BİTLİS

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te 33 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Bitlis’te 33 köy yolu ulaşıma kapalı
Tatvan’da halı dokuma kursu açıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da halı dokuma kursu açıldı
Kaymakam Özkan, aday öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Özkan, aday öğretmenlerle bir araya geldi
Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Hırsızlık yapan şahıs yakayı ele verdi
Küçük kızın mum ile imtihanı
YEREL HABERLER Küçük kızın mum ile imtihanı
Bitlis’te 35 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 35 köy yolu ulaşıma kapandı
Tarihi Mezarlıkta Kış Güzelliği Bitlis’in Ahlat İlçesi’ndeki Selçuklu Meydan Mezarlığı kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Tarihi Mezarlıkta Kış Güzelliği Bitlis’in Ahlat ...
Doktor ve veteriner hekimler yavru köpeği kurtarmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Doktor ve veteriner hekimler yavru köpeği kurtarmak ...
7 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 gözaltı
YEREL HABERLER 7 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 gözaltı
Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi ...
Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı
YEREL HABERLER Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X