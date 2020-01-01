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VEDAŞ ekiplerinin eksi 15 derecede elektrik mücadelesi

İHA

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis ekipleri, yaklaşık eksi 15 derecelik havada elektrik hatlarındaki arızalarla mücadele ederek yeni yıla girdi.

VEDAŞ ekiplerinin eksi 15 derecede elektrik mücadelesi

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis ekipleri, yaklaşık eksi 15 derecelik havada elektrik hatlarındaki arızalarla mücadele ederek yeni yıla girdi.
Ekipler, bayram, tatil ve yılbaşı demeden havanın eksi derecede olmasına rağmen, vatandaşlar enerjisiz kalmasın diye özverili bir şekilde çalışıyorlar. Arıza araçları ile gidebildikleri yere kadar giden ekipler yolun geri kalanı sırtlarındaki kilolarca ağırlıktaki çantalarla yürüyorlar. Bitlis merkeze bağlı Koruk Köyündeki elektrik arızasını gidermeye çalışan ekipler, vatandaşları elektriksiz bırakmamak için gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürdü.
VEDAŞ'ta görevli koordinatör mühendis Yunus Ağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saat 23.00 civarlarında merkeze bağlı Koruk köyünde elektrik kesintisi ihbarı aldıklarını söyledi. Koordinatör Mühendis Yunus Ağır, “Bu akşam çağrı merkezine gelen ihbar üzerine merkeze bağıl Koruk Köyünde enerjinin kesildiği bildirildi. Arkadaşlarımız hemen hazırlıklarını tamamlayıp arızanın olduğu yere doğru yolla çıktı. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerimizi aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Çalışmaları tamamladıktan sonra köye enerjiyi sağlıklı bir şekilde verdik. 7/24 hizmet anlayışıyla Bitlis merkez ve ilçesinde ekiplerimiz halka hizmet vermek için gece gündüz canla başla çalışıyorlar. Bu akşam eksi 15 derece de yılbaşı olması nedeniyle halkımızın enerjisi kesilmemesi için çalışmalarımızı özveriyle yürütüyoruz” dedi.
Teknisyen Önder Mert, ise arızanın olduğu köye giderek vakit kaybetmeden arızanın giderilmesi içi çalışma başlattıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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