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Üniversiteli gençler ilkokul öğrencileri için kitap toplama etkinliği düzenledi

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından başlatılan kitap toplama kampanyasına destek veren üniversite öğrencileri, canlı müzik etkinliği düzenleyerek ilkokul öğrencileri için kitap topladı.

Üniversiteli gençler ilkokul öğrencileri için kitap toplama etkinliği düzenledi

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından başlatılan kitap toplama kampanyasına destek veren üniversite öğrencileri, canlı müzik etkinliği düzenleyerek ilkokul öğrencileri için kitap topladı.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a mektup göndererek kitap isteyen Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için, BEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) bünyesinde başlatılan kitap toplama kampanyasına üniversite öğrencileri de destek verdi. Tatvan ilçe merkezindeki Yaşam Alışveriş Merkezi (AVM) önünde bir araya gelen üniversiteli gençler, gitar eşliğinde canlı müzik yaparak kitap topladı. AVM’nin duvarına, “Bitlis Eren Üniversitesi’nin evlatları, Bitlis için çalışıyor”, “Kitap demek, gelecek demek”, “Bir kitap, bir çocuk, bir gelecek”, “Siz yeter ki okuyun çocuklar, ağabeyleriniz ablalarınız sizinle”, “Para değil, kitap ver”, yazılı afişler asan ve gitar çalarak şarkı okuyan üniversiteli gençler, vatandaşlardan kitap bağışı talebinde bulundu. Herkesin gitarı sanat için konuşturduğunu ve kendilerinin ise gitarı yardım için konuşturduklarını ifade eden BEÜ Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Enes Özel, "Üniversitemiz tarafından çocuklar için bir kampanya başlatıldı. Başlatılmış olan kitap kampanyasına bizde yardım edebileceğimizi düşündük ve Öğr. Gör. Esra Dursun hocamıza danıştık. Bu konuda çalışmalar yaptık, arkadaşlarımızla görüştük, afişler hazırladık ve burada çocuklara kitap toplamak için canlı müzik yapıyoruz. Herkes gitarı sanat için konuşturuyor, bizde gitarı yardım için konuşturduk. Sağ olsun arkadaşlarımız yardımcı oldu, kimse bizi yalnız bırakmadı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Kampanyaya destek olan öğrencilerden BEÜ Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Özkan ise, "Öğrencilerimizi geleceğe daha iyi yetiştirmek için buradayız. Üniversitemizin kitap toplama kampanyasına destek olmak amacıyla böyle bir düşünce aklımıza geldi ve Esra hocamıza danıştık, gerekli izinleri aldık, arkadaşlarımızla bir araya gelerek öğrenciler için kitap toplamak amacıyla gitarlarımızı burada konuşturduk. Küçük çocuklarımıza yardım için ve onların geleceği için buradayız, para istemiyoruz, kitap istiyoruz" dedi.
Üniversite öğrencilerinin kitap toplama etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca devam eden canlı müzik etkinliği aracılığıyla toplanan kitapların kampanya kapsamında köy okuluna ulaştırılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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