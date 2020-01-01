Bitlis'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı

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BİTLİS´te, kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bitlis'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'nden 90 personel, 70 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.



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