Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren Özel Tatvan Can Hastanesi, 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Hastanenin 2019 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşan Özel Tatvan Can Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Fatih Şanlı, "Hastanemizin kuruluşundan itibaren vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda her yıl yapılan yeni yatırımlarla deneyimli uzman kadro ve profesyonel çalışanlarımızla halkımıza hizmet veriyoruz. 2019 yılında da ortaya koyduğumuz performans; halkımızın bize, çalışanlarımıza olan güvenini göstermektedir. Bu anlamda; hastanemizde 2019’da toplam 120 bin 234 hasta muayene edilirken, 701 sezaryen, 236’sı normal doğum olmak üzere toplam 937 bebek hayata ‘merhaba’ dedi. Tecrübeli anestezi ve güvenilir cerrahi ile hastanemizde 2019 yılında toplam 2 bin 324 ameliyat yapıldı. Hastanemizde endoskopi ve kolonoskopi işlemleri anestezi altında ağrısız bir şekilde yapılmakta olup 2019 yılında toplam 483 endoskopi ve kolonoskopi işlemi yapıldı. Yine nöroloji branşımızda toplam 581 EEG (Elektroensefalografi) ve EMG (Elektromiyografi) işlemi gerçekleştirildi. Bütün cihazlarını yenilediğimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde 383 felçli hastamıza tedavi verilmiştir. Hastanemiz son yılda bütün yataklı servis odalarını yeniledi. Kaliteli, hijyenik servis odaları ile vatandaşlardan olumlu geri dönüş alan hastanemizde 2019’da toplam 9 bin 854 hasta yataklı tedavi aldı. 2019 yılında hastanemiz ve bölgemiz için çok önemli olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizi açtık. Toplam 26 kuvöz ile vatandaşlara hizmet veren ünitemizde 2019 Mayıs ayından itibaren toplam 268 yenidoğana tedavi verilmiştir. Toplam 6 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitemizde 353 hastaya tedavi verildi. 7/24 kesintisiz hizmet veren acil servisimizde toplam 26 bin 675 hastaya ilk müdahale yapılıp tedavi hizmeti verilmiştir. Magnetik Rezonans (MR), tomografi (BT), Histerosalpingografi (HSG), ultrason (USG), mamografi, yenidoğanerişkin işitme denge testi ile yenilenen gelişmiş laboratuvar hizmetlerimiz 2020 yılında da devam edecektir. Hastanemiz sahip olduğu yoğun bakım imkanları ile çevre illerdeki hastalara da hizmet vermektedir. 2019’da çevre illerden toplam 223 hasta hastanemizde tedavi edilmek üzere kabuk edildi. Sevk veren değil sevk alan hastane olmayı başardık" dedi.

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da şifa dağıtmaya devam edeceklerini ifade eden Başhekim Şanlı, "Hastanemiz; 4 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, genel cerrahi uzmanı, üroloji uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, dahiliye uzmanı, kardiyoloji uzmanı, nöroloji uzmanı, psikiyatri uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, radyoloji uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, biyokimya uzmanı, 4 pratisyen hekim, 107 sağlık personeli ve 95 destek personeli ile siz değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. 2020 yılında yeni yatırımlarımız, yeni hizmetlerimiz ile hastanemizin nitelikli, ulaşılabilir hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni yılın siz değerli vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz" şeklinde konuştu.

