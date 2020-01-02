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Metrekaresinde binlerce düğüm olan halılar 4 bin liraya satılacak

İHA

– Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan kurslarda el emeği göz nuru dokunan ve metrekaresinde binlerce düğüm olan halılar 4 bin liraya satılacak.

Metrekaresinde binlerce düğüm olan halılar 4 bin liraya satılacak

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde açılan kurslarda el emeği göz nuru dokunan ve metrekaresinde binlerce düğüm olan halılar 4 bin liraya satılacak.
Tatvan Kaymakamı ve eşi sayesinde açılan kursa katılan kadınlar, hem halı dokumasını öğreniyor hem de İŞKUR aracılığıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Kursa katılan kadınlar her halıya binlerce düğüm atarken, büyük bir sabırla da halıları bitirecekleri günü bekliyor. Tatvan Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan kursta 25 kadın, 40 sürecek olan kursta Usta Öğreticisi Azize Talay öncülüğünde hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Metrekaresinde binlerce düğüm olan halılar, 4 bin liraya satılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Usta Öğreticisi Azize Talay, halı dokuma kursunun bir seferlik değil de sürekli devam etmesini istediklerini söyledi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve eşinin büyük desteklerinin olduğunu söyleyen Talay, “Tatvan ADEM’e bağlı olarak kaymakamımız ve eşinin bize sundukları bu atölyede 25 kişilik kursiyerle çalışıyoruz. Buradaki kadınlarımız İŞKUR’dan günlük 40 lira da destek alıyorlar. Dokumasını yaptığımız halılar, Isparta halılarına yakın bir halıdır. 2732 kalitesinde dokuyoruz. Motiflerin tamamı ise bizim tasarımımızdır. Yamalı, şal, göbekli ve pazirik desenli halılarımız var. Bu işe kasım ayının 4’ünde başladık. Bu kursumuz bittikten sonra tekrar başlamak istiyoruz. Yeni öğrencilerle başlayacağız inşallah. Halılarımızın alıcısı kim çıkarsa çıksın satmak istiyoruz. Emeğimizin karşılığı olabilecek bir ücretle piyasadaki fiyatı neyse araştırarak satmak istiyoruz. Kursumuzun giderlerinin bir kısmının en azından buradan karşılamak istiyoruz” dedi.

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