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Bitlis’te 50 köy yolu ulaşıma kapandı Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler kara gömüldü

İHA

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler adeta kara gömülürken, 50 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis’te 50 köy yolu ulaşıma kapandı Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler kara gömüldü

Bitlis’te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler adeta kara gömülürken, 50 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan ve her yıl aylarca kar altında kalan tek katlı evler, bu yıl da nasibini aldı. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 4550 santimetre olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini de bildirdi.
Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Açıklamada, 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları bildirildi.
Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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