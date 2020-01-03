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Atıl durumdaki bina engelliler için oyun evine dönüştürüldü

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde atıl haldeki bina, yapılan bakım ve onarım çalışması sonucu 84 engelli öğrencinin faydalandığı çok amaçlı bir oyun evine dönüştürüldü.

Atıl durumdaki bina engelliler için oyun evine dönüştürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde atıl haldeki bina, yapılan bakım ve onarım çalışması sonucu 84 engelli öğrencinin faydalandığı çok amaçlı bir oyun evine dönüştürüldü.
Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi, engelli çocuklar için aile ortamı sıcaklığında eğitim imkanı sunuyor. Engelli çocuklar için tüm engelleri ortadan kaldırarak onların akademik, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hizmete açılan Tatvan Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi sayesinde ilçedeki engelli çocuklar artık daha mutlu.
Hafta içi her sabah ücretsiz servislerle evlerinden alınıp evlerine geri bırakılan engelli çocuklar, oluşturulan bu merkez sayesinde artık evde boş zaman geçirmek yerine uzman eğitimciler gözetiminde akademik, sosyal ve fiziksel yönden kendilerini geliştiriyorlar. Oldukça sıcak bir ortamda hem öğrenip hem de bunu eğlenceye çeviren 516 yaş grubundaki çocuklar, bu sayede topluma da adapte olmuş oluyor. Sinema salonu, müzik odası, spor odası, top havuzu, langırt ve resim odası gibi oyun alanlarının bulunduğu evde engelliler gönüllerince zaman geçiriyor.

“Bu öğrencilerimizi sabah ve öğle olmak üzere servisimizle evlerinden alıyoruz”
Tatvan SYDV Müdürü Mesut Karaman, binanın atıl durumda olduğunu belirterek, “Kaymakamımızla birlikte buraya geldik ve ‘buradan bir şey yapalım’ dedi. Özel ve engelli çocuklar için bir oyun evi fikrini verdi. Biz de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve vakfımızın desteğiyle faaliyete geçirdik. İlk olarak bir engelli minibüsü aldık. Daha sonra ise demirbaşlarımızı aldık. Burada toplamda 135 öğrencimiz var, bunların 51’i hafif kaynaştırma öğrencisi, 84 öğrencimiz ise uygulama okulundan aldığımız normal engelli öğrencilerdir. Bu öğrencilerimizi sabah ve öğle olmak üzere servisimizle evlerinden alıyoruz” diye konuştu.

“Burayı çok seviyorlar”
Oyun evine şehir dışından ve Bitlis’in diğer ilçelerinden de gelen olduğunu sözlerine ekleyen Karaman, “Buranın ismi, ‘Özel Çocuklar Oyun Evi’dir. Tamamen oyun üzerine öğrencilere ve velilere farklı ortamlar oluşturmak için burayı hizmete açtık. Veliler dinlenme odalarımızda dinlenirken, çocukları da burada öğretmenlerin gözetiminde gönüllerince eğleniyorlar. Burayı çok seviyorlar. Çünkü burası onlar için değişik ve farklı bir ortam. Şehir dışında ve Bitlis’in ilçelerinden de gelenler oldu. Bu ortamdan aileler de memnun, inşallah gücümüz yettiğince burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir proje yazdık. Şayet projemiz geçerse burayı biraz daha büyüteceğiz. Burası daha çok psikolojik ve sosyolojik açıdan öğrencilerimize yardımcı oluyor. Bir de çocuklarımızı gözlemlerken buraya gelmek istemeleri ve mutlu ayrılmaları her şeyi anlatıyor” şeklinde konuştu.

BİTLİS

03 Ocak 2020 Cuma

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