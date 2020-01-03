Bitlis'te 162 köy yolu, kardan kapandı

BİTLİS'te, yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kentte, 162 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'nden 90 kişilik personel, 70 iş makinesiyle çalışma başlattı. Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezindeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Kentte kar yağışının pazar gününe kadar süreceği belirtildi.



BİTLİS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.