Tatvan’da 2019 yılında 503 nikah kıyıldı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Evlendirme Dairesinde bir yılda 503 nikah kıyıldı.

Tatvan Belediyesine başvuran 514 çiftin 503’ü nikahı, belediye nikah salonu ve istek üzerine nikah salonlarında gerçekleşti. Tatvan Belediyesi Evlendirme Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “Tatvan Belediyesi Evlendirme Dairesine 2019 yılında 514 çift evlenmek için başvuruda bulundu. Başvurulardan 11 tanesi nikah izin belgesi alırken, istek üzerine 364 çifte ise nikah cüzdanı verildi. Nikah kıymak amacıyla müracaatta bulunan çiftlere, her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Evlendirme dairesine gerekli evrakları teslim eden çiftlerin işlemleri kısa bir süre içerisinde tamamlanarak, nikahları kıyılıyor. 2019 yılı içerisinde 7 yabancı uyruklu vatandaşın da nikahının kıyıldığı belediyemizde sosyologumuz tarafından evlilik öncesi danışma hizmeti verilirken, Tatvan’a bağlı köyler dahil tüm çiftlerimizin sağlık raporları kurumumuz sağlık birimi tarafından sağlanıyor” denildi.

BİTLİS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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