Tatvan'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan araçta 303 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadale Grup ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araç içinde yapılan aramada 303 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan U.A. ve C.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



BİTLİS 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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