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Köy öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı

İHA

Bitlis Verem Savaş Dispanserliği tarafından köy öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı.

Köy öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı

Bitlis Verem Savaş Dispanserliği tarafından köy öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı.
Merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü İlkokulunda “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” nedeniyle Dr. Elif Ergün tarafından verem hastalığı anlatıldı. Eğitimde öğrencilere ‘verem hastalığı nedir? Bulaşma ve korunma yolları ile verem hastalığının tedavisi’ konularında bilgiler verildi. Verem Savaş Dispanserliğinde görevli Dr. Elif Ergün, köy öğrencilerine görevli hemşire ile birlikte görsel olarak verem hastalığının nedenlerini ve tedavilerini anlattı.
Eğitimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Elif Ergün, hafta nedeniyle verem hastalığıyla ilgili öğrencileri bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bu kapsamda okullara, halk eğitim merkezlerine, cezaevleri ve sağlık kuruluşlarına giderek şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiye ulaştık. Bilgilendirmelerimizde kısaca verem hastası nedir? Tedavi süreçleri nelerdir? Diye bilgiler aktarıyoruz. Ayrıca tedavi olunduğu sürede korkulacak bir hastalık olmadığını da aktardık. Bu hastalıkla ilgili ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Veremle ilgili şüpheli gördüğümüz bölgelerde taramalar yapıyoruz. Verem hastası olan kişilerin yakınlarını çağırıp ücretsiz olarak taramalar uygulayıp koruyucu tedaviler veriyoruz. Talep eden herkese de veremle ilgili taramalarımızı yapıyoruz. Verem hastalığına yakalanan bir kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde 100 mümkündür. Günümüzdeki bu imkanlar ve ilaçlarla verem hastalığını atlatmayan kimse yoktur. Ama düzenli olarak ilaçların kullanılması gerekmektedir. Zaten bizde doğrudan gözetimli tedavisi dediğimiz tedavi yöntemiyle hastalarımızı günlük olarak takip etmekteyiz” dedi.

BİTLİS

07 Ocak 2020 Salı

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