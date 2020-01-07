BİTLİS´te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR´da yapılan aramada 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 sürücü gözaltına alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi girişinde yapılan yol kontrolleri sırasında biri İran plakalı olmak üzere 2 TIR şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. TIR'larda özel eğitimli köpekle yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan sokuldukları belirlenen 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan TIR sürücüleri M.A. ve S.S., Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakıldı.



BİTLİS 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:55

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