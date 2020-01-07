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Bitlis’te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi

İHA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine; 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Kıran8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 202001, Kıran8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 202001 ve Kıran8 Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Veysel Şirin 202001 operasyonları başlatılmıştır. Başlatılan 3 operasyon kapsamında; 6 Ocak 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 10 adet büyük boş tüp, 3 adet küçük tüp (2 adet dolu, 1 boş), 10 metre elektrik kablosu, 1 çift mekap ayakkabı, 1 adet ilkyardım çantası, 1 çift ayakkabı, 1 adet sığınak (1x2 metre ebadında), 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS

07 Ocak 2020 Salı

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