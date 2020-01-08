Öğrencilerin boy, kilo, yağ ve şeker ölçümleri yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Saadettin Aka Ortaokulu tarafından hazırlanan “Obezite Olmak İstemiyorum” projesi kapsamında 91 öğrencinin boy, kilo, yağ ve şeker ölçümleri yapıldı.

Okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından hazırlanmış olan proje kapsamında daha önceden belirlenmiş 91 öğrencinin boy, kilo, yağ ve şeker ölçümleri yapıldı. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan sağlık taraması sonucu 91 öğrenciden birinin ölçümlerinin normal olduğu, diğer öğrencilerin ise obez, kas eksikliği ve aşırı zayıf olduğu görüldü. Öğrencilerden bazılarının da, kan tahlillerinde şeker değerlerinin yüksek olmasından dolayı sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği belirtildi. Proje çerçevesinde ayrıca, sağlık taraması sonucu test sonuçları normal olmayan öğrenci aileleri için düzenlenen toplantıda bilgilendirme yapıldı.

Tatvan Kaymakamlığı himayesinde yürütülen proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Şeyma Bahar Akdeniz, “Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yılda 2 kez yapılan ve sisteme girilen ‘Fiziksel Uygunluk Ölçümleri’nde öğrencinin zayıf, normal veya kilolu olduğu görülüyor. Bu ölçüm sonuçlarına veliler eokul aracılığıyla ulaşabiliyor. Ölçümleri normal olmayan öğrenciler için detaylı araştırmalar yapmak amacıyla bu projemizi hazırlayarak Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Kaymakamlık makamına sunduk. Müdür Yardımcımız Umut Karacar ve beden eğitimi öğretmeni Kibriye Ak ile birlikte hazırlamış olduğumuz projemiz uygun görüldü. Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte projemizin ilk aşaması olan boy, kilo, yağ ve şeker ölçümlerini gerçekleştirdik. Daha önceden belirlenmiş olan kilolu ve aşırı zayıf olan 91 öğrencimizin test sonuçlarına bir öğrencimizin test sonuçlarının normal olduğu, diğer 90 öğrenciden bazılarının aşırı zayıf, kas eksikliği veya obez olduğu görüldü. Projemizin ikinci aşamasında ise, veliler için düzenlenen toplantıda Diyetisyen Abdullah İncioğlu tarafından bilgilendirme yapıldı. Hedefimiz, bu projemizi ilçe, il ve ülke geneline yaymaktır. Projemize olan desteklerinden dolayı başta Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Yüzer, İlçe Sağlık Müdürü Gizem Şirin, Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Şeyma Şentürk Akar ve okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BİTLİS 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:55

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