Güroymaklı kaz üreticileri, Kars'a rakip olmayı hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güroymaklı kaz üreticileri, Kars'a rakip olmayı hedefliyor

DHA

BİTLİS´in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle 7 yıl önce kaz yetiştiriciliğine başlayan Yunus Orkin (35), Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yer olduğunu ve Kars kazlarına rakip olmayı hedeflediklerini söyledi.

BİTLİS´in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle 7 yıl önce kaz yetiştiriciliğine başlayan Yunus Orkin (35), Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yer olduğunu ve Kars kazlarına rakip olmayı hedeflediklerini söyledi.
Güroymak ilçesinde yaşayan Yunus Orkin, 7 yıl önce 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle kaz yetiştiriciliğine başladı. Bu kapsamda bölgeye kaz eti ve yumurtası satıyor. Güroymak ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun bir yer olduğunu belirten Orkin, bugünlerde karın yağması ve havanın soğuması nedeniyle kazların ısınmak için kendi bünyelerinde yağ ürettiğini, bunun da kolesterol başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Orkin, şu an itibariyle çiftliğinde 400 kazın bulunduğunu ama hedefinin kaz yetiştiriciliğinde sayıyı 20 bine çıkarmak olduğunu söyledi.
KARS KAZLARINA RAKİP ÇIKTIK
Kazların yaz aylarında sadece beslendiklerini belirten Orkin, "Ancak yağ oluşturması kar yağışından sonra oluyor. Kazlarımız, özellikle bu mevsimde kesime hazır bir hale gelmeye başladı. Kar yiyerek, iç yağlarını tamamladılar. Bu işi profesyonel düzeyde yapmaya başladık. 7 yıldır kaz üretip satıyoruz. Hedefimiz 20 bin civarında kaz yetiştirmek. Bu yıl bu hedefimizi yakalamayı planlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pilot yer olmayı hedefliyoruz. Kars kazlarına rakip çıktık ve bu işi başarmaya başladık. İklim ve bölge uygun. Yeteri derecede karımız var. Kar soğuğu da var ve aynı zamanda yaz mevsimi de uzun. Bunlar hep bizim için avantaj. Bölgede yaban kazlarımız bile mevcut. Kazlar kar görüp yemeden kesilmez. Kazlar kar yedikten sonra iç yağları oluşmaya başlar. Bu da kazın etine lezzet katıyor. Kolesterol hastaları bu etleri çok severler. Bütün herkese bu eti yemeğe tavsiye diyoruz. Bölgede yaygınlaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.
HEDEFİMİZ DAHA DA BÜYÜMEK
Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde de kaz yetiştiriciliğine başlandı. Köyde 450 kazı bulunan Adnan Caf (55) ise bu sayıyı önümüzdeki yıllarda artıracaklarını söyledi. Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğunu söyleyen Caf, "Üzümveren köyünde kaz yetiştiriciliği yapıyorum. Yaklaşık 450 kazım var. Kışın kesimlerini yapıyorum. Kuluçka makinesinde üretilenleri alıp büyütüyoruz. Kaz işini büyütmeyi düşünüyorum. Günde 3 defa arpa, mısır veriyorum. Kazlar küçükken yem veya bulgur veriyorduk. Kışın burası sert geçiyor, kaz da soğuğu seven bir hayvandır. Başka bir sıcak bölgede yetişmez. Karı, suyu seviyor. Bunun için bu işi yapmayı planladık. Bu karı yediklerinde etlerinin tadı daha güzel oluyor" diye konuştu.

BİTLİS

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin boy, kilo, yağ ve şeker ölçümleri yapıldı
YEREL HABERLER Öğrencilerin boy, kilo, yağ ve şeker ölçümleri ...
TATSO’da “Üye ilişkileri eğitimi” düzenlendi
YEREL HABERLER TATSO’da “Üye ilişkileri eğitimi” düzenlendi
Güroymak kazı, Kars kazına rakip oldu Karla beslenen kazın etinin tadına doyum olmuyor
YEREL HABERLER Güroymak kazı, Kars kazına rakip oldu Karla beslenen ...
Tatvan'da yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da yabani hayvanlar için doğaya yiyecek ...
Bitlis´te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele ...
Bitlis’te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ...
Bitlis’te 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis´te TIR'larda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te TIR'larda 5 bin paket kaçak sigara ele ...
Şehit Polis Fethi Sekin'in adı Tatvan’da sokağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Polis Fethi Sekin'in adı Tatvan’da sokağa ...
Bitlis'te köy çocuklarına `verem´ anlatıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te köy çocuklarına `verem´ anlatıldı
‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı çıktı
YEREL HABERLER ‘Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis’ kitabı çıktı
Köy öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı
YEREL HABERLER Köy öğrencilerine verem hastalığı anlatıldı
Ahlat Belediyesinden karla mücadele çalışması Toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
YEREL HABERLER Ahlat Belediyesinden karla mücadele ...
Bitlis´te yoğun sis ve soğuk hava
YEREL HABERLER Bitlis´te yoğun sis ve soğuk hava

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X