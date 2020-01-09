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TATSO’dan “Gazeteciler Günü” programı

İHA

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesiyle ilçede gören yapan gazetecilere yönelik program düzenlendi.

TATSO’dan “Gazeteciler Günü” programı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” vesilesiyle ilçede gören yapan gazetecilere yönelik program düzenlendi.
TATSO Yönetim Kurulu, bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle yemekte bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet edip, sorun ve sıkıntılarını dinleyen TATSO yönetimi, hazırladığı basın memnuniyet anketiyle de gazetecilerin TATSO’dan beklentilerini, talep ve önerini de ayrıca not aldı.
TATSO’yu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yılmaz Lebit ve İsmail Alkoç ile Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kocakaplan ve TATSO Basın – Yayın Birimi Sorumlusu Hakan Okay’ın katılım gösterdiği programda, TATSO yönetimi adına programda bir konuşma yapan TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, gazetecilerin gününü kutladı. Gerek davete icabet ettikleri için ve gerekse TATSO olarak her zaman kendilerine destek sunan gazetecilere teşekkürlerini ileten Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, “Zaman ve mekan mefhumu gözetmeden çalışmayı gerektirmesi sebebiyle zor bir meslek dalı olan gazetecilik, aynı zamanda günümüzün en dinamik ve saygın mesleklerinin başında yer almaktadır. Toplumun aydınlatılması, bilinçlendirilmesi, halkın talep ve beklentilerinin kamuoyuna iletilmesi, ülkemizde yaşanan başarıların uluslararası platforma taşınması, ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin tanıtılması gibi pek çok konuda önemli bir kamu görevi üstlenen yerel ve ulusal basınımızın, bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inanıyorum. Bu duydu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
Gazeteciler ise, hem davetten ötürü hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün de kendilerini unutmadığı için TATSO yönetimine teşekkürlerini iletirken, TATSO yönetimi de günün anısına gazetecilere “Teşekkür” belgesi takdim etti.
Düzenlenen program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

BİTLİS

09 Ocak 2020 Perşembe

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