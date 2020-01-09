Kaymakam Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte Selçuklu Öğretmenevi konferans salonunda devam eden “Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi” seminerine katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, aday öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Erat, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Erat, kutsal bir meslek ifa eden öğretmenlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek başarılar diledi.

BİTLİS 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:55

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