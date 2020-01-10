Ahlat Devlet Hastanesine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile psikolog atandı

Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesine kadrolu olarak atanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile psikolog göreve başladı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Ahlat Devlet Hastanesine atanarak göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Süzme, ilk görev yerinin Ahlat olmasının kendisi için bir şans olduğunu ve Ahlat’ta görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Op. Dr. Deniz Süzme, “Ahlat çok güzel, tarihi misyonuyla ön plana çıkan bir şehir. Buraya atanıp göreve başladığım için çok mutluyum. İnsanları da sıcakkanlı ve samimi. İnşallah imkanlarımız dahilinde faydalı olmaya çalışacağız” dedi.

Ahlat Devlet Hastanesine atanarak göreve başlayan Psikolog Zeynep Çağlayan da, daha önce Bitlis merkezde görev yaptığı için Ahlat’ı görme imkanı bulduğunu ve Ahlat’ı çok sevdiğini söyledi. Ahlat Devlet Hastanesinde görev yaptığı için mutlu olduğunu ifade eden Psikolog Zeynep Çağlayan, ilçe halkına faydalı olmak için elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti.

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim ise, ataması yapılarak göreve başlayan doktorlara yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Başhekim İbrahim, hastanede eksik olan branşlardaki doktorların atamasının yapılarak ilçe halkına sağlık alanın da daha kaliteli hizmet vermeyi amaç edindiklerini vurgulayarak, yapımı devam eden yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte ilçe halkına daha da kaliteli sağlık hizmeti sunacaklarını söyledi.

BİTLİS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

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