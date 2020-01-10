Bitlis’te terör örgütünce kullanılan 7 adet sığınak bulundu

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonunda 7 adet sığınak bulundu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili Merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 10 Ocak 2020 tarihi itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Kıran8 Şehit J. Çvş. Ayhan Ercan 202002’ operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 10 Ocak 2020 günü 1 adet avcı boy çukuru, 7 adet çeşitli ebatlarda sığınak ve bu sığınaklar içerisinde 5 adet pil şarj cihazı, 74 adet kitap, 1 adet makas, 3 adet büyük tüp, 10 metre tüp hortumu, 1 adet set üstü ocak, 1 çift terlik, 1 çift ayakkabı, çok miktarda sabun, 1 adet mekap ayakkabı, 1 adet lastik ayakkabı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet üçlü piriz, 65 kg yaşam ve gıda malzemesi, 2 adet testere, 20 adet kalem, 1 adet kazma, 2 adet ampul ve muhtelif cins/miktarda doküman ile mutfak/temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

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