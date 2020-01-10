Bitlis’te terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis’te İl jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonu kapsamında yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçe kırsalında terör operasyonu yapıldığı belirtilerek, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 10 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran8 Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İNCE 20202' operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 10 Ocak 2020 günü 1 adet sığınak (3X2 m. Ebadında) içerisinde 1 adet büyük tüp, 1 adet tek gözlü sanayi tipi ocak, 1 metre tüp hortumu, 2,5 litre ayçiçek yağı, 1,5 kg siyah zeytin, 2,5 kg çamaşır deterjanı, 1 adet tencere, 1 adet mont, 1 adet spor ayakkabısı, 1 adet mat, muhtelif miktarda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

BİTLİS 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.