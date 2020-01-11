Vali Oktay Çağatay, VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı’yı makamında ağırladı

"Ben hep hip hop'tım"

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Genel Müdürü Sami Kovancı’yı makamında ağırladı.

VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, beraberindeki VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, VEDAŞ İl Müdürü Abdulmelik Özsoy ve VEPSAŞ İl Müdürü Semih Necdet İnce ile birlikte Vali Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti. VEDAŞ’ın bölgede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Oktay Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BİTLİS 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:55

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