Tatvan'da denetimler devam ediyor

– Bitlis İl Tarım ve Orman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde bulunan perakende satış yerlerinin; hijyen, tazelik, muhafaza koşulları ve balık boyları denetimi yapıldı.

Bitlis İl Tarım ve Orman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından Tatvan ilçesinde bulunan perakende satış yerlerinin; hijyen, tazelik, muhafaza koşulları ve balık boyları bakımından denetimi yapılarak, işletme sahiplerine su ürünleri mevzuat hakkında bilgi verildi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen uygulama kapsamında ilçeye bağlı Yelkenli, Bolalan, Sarıkum ve Adabağ köylerinde İnci Kefali avcılığının yapıldığı Van Gölü istihsal sahasında Su Ürünleri Müstahsillerinin, gerçek kişi ruhsat tezkeresi, gemi ruhsat tezkeresi, avcılıkta kullandıkları tekne, ağ gibi araç gereçlerin ve avlanılan mahsulün kontrolü yapıldı. Ayrıca; müstahsillerin mevcut sorunları dinlendi. Denetimlerde ayrıca; Su Ürünleri Kanunu hakkında bilgi verilip kanunlara uyulmadığı takdirde idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

BİTLİS 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:55

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