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Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler

İHA

Bitlisliler yaz aylarında kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna kışın eksi 10 derecede girdi.

Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler

Bitlisliler yaz aylarında kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna kışın eksi 10 derecede girdi.
Bir grup vatandaş sabah saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık eksi 10 derece olduğu BitlisMutki yolu üzerinde bulunan Altınkabur suyuna girdi. Serdar Dürer, Akif Erçelik ve Abidin Araboğa adlı vatandaşlar farkındalık oluşturmak için suya girerek havuzu baştan başa kulaçladılar. Yaz aylarında bile çok soğuk suya sahip olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlardan Abidin Araboğa, Ağustos ayında bile bu suda yüzemediğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Beşminare Akademi Derneği Başkanı Serdar Dürer, bu organizasyonu 4 yıldır yaptıklarını söyledi. Dürer, “Dördüncü Altınkalbur kış yüzme şenliklerine başladık. Kışın en soğuk ayı olan çile ayında yani bu ayda Altınkalbur gibi çok soğuk bir suya girmek ilimizin doğasına folklorik yapısına dünden bugüne aktarılanlara bugünden yarınki kuşaklara aktarılacaklara faklılık ve farkındalık çalışması olarak ortaya çıkacaktır. Altınkalbur'un suyu ülkemizin en soğuk sularından biri olduğu söylenmektedir. Karın başkenti olan Bitlis’te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hemde havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde karın başkenti Bitlis’te suya girmek inanıyorum ki güzel bir farkındalık çalışması olacak. Dünyanın değişik yerlerinde değişik göllerinde bu ve buna benzer etkinlikler zaman zaman yapılmaktadır” dedi.
Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa ise kentte doğa sporlarıyla ilgilendiğini belirterek, "Altınkalbur da bir kış yüzme şenliği yapıyoruz. Burada 6 ay soğukla boğuşuyoruz. Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizlerde buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya gireceğiz. Güzel geçmesini umuyoruz. Yazın suyun soğukluğu nedeniyle suya girmemiştim. Bu ocak ayında suya gireceğim" diye konuştu.

BİTLİS

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:55
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  • AKŞAM 17:17
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