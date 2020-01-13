Bitlis'te 86 köy yolu kardan kapandı

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BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bitlis'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezdeki kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi ulaşırken, 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'nden 90 personel, 70 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.





BİTLİS 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:19

YATSI 18:40

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