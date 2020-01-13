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Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı

İHA

Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin projeleri arasında yer alan Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi törenle hizmete açıldı.
Tatvan Belediyesi eski hizmet binasında atıl durumda bulunan alan, yapılan tadilat çalışmasından sonra kadınlara yönelik kültür, sanat ve spor merkezine çevrildi. Düzenlenen törenle yapımı tamamlanan Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Göreve geldiğimiz zaman kültür merkezine yaptığımız ziyarette, kadınlar için yeterli bir alan olmadığını görünce ekiplerimize talimat verdik. Eski belediye hizmet binamızda atıl durumda bulunan ve kullanılmayan alanda tadilat çalışması gerçekleştirdik. Gerek bulunduğu konum gerekse ulaşılabilirlik noktasında kentimize güzel bir merkez kazandırdık” dedi.

Başkan Geylani’den kadınlara müjde
Başkan Geylani, Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezinin daha açılışı gerçekleşmeden yoğun talep oluşması sonucu kaydını yapan kadınlara müjde vererek, iki farklı noktada daha büyük ve kapsamlı kültür, sanat merkezi binası projesine de bu yıl içerisinde başlanacağını söyledi. Geylani, "Yoğun talep olduğundan kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak yeni iki adet kültür, sanat merkezi için projelendirme çalışmalarına başladık. İnşallah ilk etapta iki farklı kültür, sanat merkezini kentimize kazandıracağız. Merkezimizde kreş hizmeti de veriyoruz. Merkezde el sanatları kurslarının yanında İngilizce ve Kur’anı Kerim kursları da veriliyor. Kısa süre içerisinde 130 kursiyer kayıt yaptırdı. Merkezimize talebin yoğun olması bizi mutlu etti. Kadınların merkezimizi tercih etmesinin en önemli unsuru da kreş hizmeti vermemizdir. Kadınlar bir yandan kurslarda faaliyet gösterirken, çocukları ise kreşte eğitim görüyor. Kadınların ürettikleri ürünleri online internet satış platformu ile Türkiye’nin her yerine satabilecekler. Bu da aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlayacak. Daha önce kadınlar lokali olarak kullanılan yerdeki spor aletlerimizi de buraya getirerek spor salonu açtık. Verdiğimiz tüm hizmetleri de ücretsiz yaparak herkesin faydalanmasını sağlıyoruz. Buradan bizden desteklerini esirgemeyen Tatvan Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Tekin Adlığ’a teşekkür ederiz” diye konuştu.
Açılışa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin eşi Gülsüm Meral Geylani, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve çok sayıda davetli katıldı.

BİTLİS

13 Ocak 2020 Pazartesi

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