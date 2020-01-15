Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ile yaşam malzemeleri bulundu.
Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu, Bitlis´in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 12 JÖH, 6 Jandarma Asayiş Komando Timi ile güvenlik korucuları tarafından düzenlenen `Şehit J.Çvş. Ayhan ERCAN 2020-03´ operasyonda terör örgütünün kullandığı çeşitli ebatlarda 11 adet sığınak, çok sayıda avcı boy çukuru, 1 adet ısıtıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
BİTLİS
15 Ocak 2020 Çarşamba
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