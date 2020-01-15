Kar üzerinde yürüyen keklikler hayran bıraktı

Bitlis’te kar yağışı ve soğuk etkili olurken, kar üzerinde yürüyen kekliklerin görüntüsü hayran bıraktı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan doğa sever ve gezgin Ferhat Atalay, arkadaşları ile birlikte ilçenin uzak köylerinde gezerken kar üzerinde yürüyen kekliklerin videosunu çekti. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Atalay’ın kar üzerinde yürüyen kekliklerin videosu birçok yorum ve beğeni aldı. Arkadaşları ile birlikte Ahlat’ın uzak köylerinde gezinti yaptıklarını belirten Atalay, kar üzerinde üşümüş ve kanatları ıslandığı için uçmakta zorlandıklarını gözlemledikleri keklik sürüsü ile karşılaştıklarını söyledi. Atalay, kekliklerin aç olduklarını düşünerek yanlarında bulunan ekmek ve kekleri kekliklere fırlattıklarını ifade etti.

BİTLİS 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

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