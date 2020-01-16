Ahlatlı şehidin vasiyetine destek için gece düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu, Şehit Eren Öztürk’ün cami vasiyetine destek olmak için vatan ve bayrak temalı şiir ve türkü gecesi düzenledi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Şehit Eren Öztürk Camii ve Hafızlık Kur’an Kursu Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, şehit Öztürk’ün kendisine yazdığı vasiyeti okudu.

Ardından Ergezen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen vatan ve bayrak temalı şiir ve türkü gecesi kapsamında çeşitli şiirler okunarak, türküler seslendirildi. Oldukça duygu dolu anların yaşandığı gece, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen geceye Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

BİTLİS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:54

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