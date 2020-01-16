Bitlis’te ‘Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı’ düzenlendi

– Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bize gelerek, ‘dün gece oğlumu öldürecektim’ diyenler var. Bir babayı bunu diyebilecek kadar çaresiz bırakan bir illetle karşı karşıyayız” dedi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen ‘Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı’na Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan ve çok sayıda kurum amiri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen toplantının önümüzdeki günlerde ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında gerçekleştirileceğini söyledi. Vali Çağatay, “Bu toplantıda amacımız, dünyanın bizzat yaşadığı en büyük problemlerden biri olan uyuşturucuyla mücadele etmektir. Hem terör örgütlerinin gelir kaynağı olan hem de geleceğimizi karartan uyuşturucuyla mücadele anlamında Türkiye ciddi bir yol kat etti. Önümüzde daha çok yol var. İnşallah bunu beraber aşacağız. Bunu sadece bir emniyet ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu, toplumumuzu derinden yaralan kanserli bir hücre olarak göreceğiz. Çok derin sonuçları olan bu olayı olumsuz bir durum olarak görüp topyekun mücadele etmemiz lazım. Burada herkese vazife düşüyor. Emniyet ve jandarma geçtiğimiz yıllara kıyasla hem il hem de Türkiye bazında çok ciddi mücadele yaptı. Dehşet denilebilecek rakamlarda uyuşturucuyla mücadele anlamında başarı elde etti. Ama hala uyuşturucu çok sayıda kullanılıyor” dedi.

Vali Çağatay, Türkiye’de de kullanıcı sayısında bir artış olduğunu ifade ederek, “Emniyet, jandarma ve bütün güvenlik güçleri ne kadar başarılı olursa olsun bizim asıl başarımız toplumun genelinde sağlanacak. Çünkü talebin olduğu yerde arz var. Bizim talebi düşürmemiz lazım. AMATEM’lerin sayısı çok artıyor. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Bundan 15 yıl önce AMATEM ve ÇAMATEM deseydim hiç kimse bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeyecekti. Ama bugün dillendiriliyor. Çok acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bazen çok yakınımızdaki bir arkadaşımız geliyor ve diyor ki, ‘dün gece oğlumu öldürmek istedim.’ Bir babaya bunu diyebilecek kadar çaresiz bırakan bir illetle karşı karşıyayız. Kullanımını her yerde görüyorsunuz. ‘Ev hanımları kullanıyor’ diyorlar, ‘kendi personelimizin içinde de kullanana rastladık. Okullarda almış yürümüş’ diyorlar, bu tamamen yalandır. Abartıldığı seviyede yoktur. Ama olma ihtimali var. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Uyuşturucu bir çığ gibi yükseliyor. Bu çığın önünde hep beraber toplumsal bir birliktelikle mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Vali Çağatay, Bitlis’teki kullanımın diğer bölgelere göre daha düşük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en genç nüfuslarından birine sahibiz. İşsizlik anlamında da ne yazık ki sıkıntılarımız var. Gerek belediyemizin gerek il özel idaremizin, OSB üzerinden iş üretme çalışmaları hızla devam ediyor. Ama kullanıcıya baktığımız zaman iş sahibi adamda kullanıyor. Hiçbir parametre ne yazık ki tek başına açıklamıyor. Adam işsiz kullanıyor diyemiyoruz. Adam evli kullanmaz da diyemiyoruz. Bunu topyekun seferberlik haliyle önce Bitlis’ten, sonrasında da Türkiye’nin tamamından inşallah uzak tutarız.”

Toplantı, hazırlanan sunumun gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.

BİTLİS 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:54

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