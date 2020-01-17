Ahlat'ta 10 bin 200 öğrenci karne aldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 10 bin 200 öğrenci karne sevinci yaşayarak yarıyıl tatiline girdi.

20192020 eğitim öğretim yılının 1. döneminin tamamlanması nedeniyle Taşharman Köyü İlköğretim Okulunda ve Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Okulunda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen karne törenine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri katıldı. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı. Karne dağıtım törenini takip eden gazeteciler ile emniyet güçleri de öğrencilere karne dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Erat, yarıyıl tatillerinde iyice dinlenmelerini ve bolca eğlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

BİTLİS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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