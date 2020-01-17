Evde eğitim gören Arda’nın karnesini evine giden Vali Çağatay verdi Bitlis’te 87 bin 831 öğrenci karnesini aldı

Bitlis’te 20192020 eğitim öğretim yılının ilk yarısında 87 bin 831 öğrenci karne alırken, evde eğitim gören Arda’nın karnesini ise Vali Oktay Çağatay bizzat evine giderek teslim etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve beraberindeki heyet evde eğitim gören 5’nci sınıf öğrencisi Arda Güler’in karnesini evine götürerek verdi.

Bitlis’te karne dağıtım töreni merkez Muştakbaba İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Buradaki karne töreninin ardından Yükseliş Mahallesi'nde oturan 5‘inci sınıf öğrencisi Arda Güler’in evine giden Vali Çağatay, Bitlis genelinde 74 öğrencinin evde eğitim gördüğünü belirterek, “Bugün Bitlis ve ilçelerinde 20192020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladık. İl genelindeki 742 okulumuzda bulunan 87 bin 831 öğrencimizin tamamı, 6 bin 237 öğretmen arkadaşımızın yaklaşık 4 aydır geçirdiği eğitimöğretim sürecinin sonunda karnelerine kavuşturduk” dedi.

Evde eğitim gören Arda Güler’in evinde gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şunları söyledi:

“Okullarımızın bayram günlerinden birisini güzel yavrumuzun evinde kutluyoruz. Bugün okullarımızın tatil günü, çocuklarımız karnelerini aldılar. Onları 15 günlük bir ara tatile gönderiyoruz. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığımız farklı bir uygulama yaptı. Kasım ayında küçük bir tatil geçirdik. Bir dahaki küçük tatilimizi de sanırım Nisan ayında yapacağız. Bunun verimini biz bu yıl hissettik. Çocuklarımızda karnelerini aldılar. Yanında bulunduğumuz Arda öğrencimizin küçük bir rahatsızlığı var. Birazcık daha tedavisine devam edecek. Tedavisi bitince arkadaşlarıyla beraber koşacak, oynayacak. Bize söz verdi. Gelecek karnesinde bizzat okulunda vereceğiz. Bitlis Türkiye’nin en çok kar alan yerlerinden biridir. Çocuklarımız kar tatilini çok seviyorlar. Ama bu sene Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onlara çok fazla kar tatili hediye edemedik. Çünkü Bitlis Merkeze çok kar yağmadı. Köylerimizde ciddi bir kar var. Arkadaşlarımızın mücadelesi devam ediyor. Önceki yıllarda kardan dolayı ciddi anlamda kar tatili yaptırdık. Bu sene yaptırmamaktan memnunuz. Eğitimöğretim yarıyıl dönemini başarılı bir şekilde tatilsiz atlattık. Geçen yıl bazı acı olaylar yaşamıştık. Öğrencilerimizi bireysel kazalarda kaybetmiştik. Tekrar rahmetle anıyoruz onları. Bu yıl hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamadan eğitimöğretim yarı yılımızı tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın bir uygulamasından söz etmek istiyorum. Şu anda bu sebeple Arda öğrencimizin evinde bulunuyoruz. Yerinde ve çok güzel bir uygulama oldu. Arda 5’inci sınıf öğrencisi olduğu için branş derslerini almak zorundadır. Şu anda sadece Arda için 6 öğretmenimiz ailenin uygun olduğu her gün geliyorlar ve Arda’nın eğitimini tamamlıyorlar. İl genelinde evinde eğitim gören öğrenci sayımız ise 74’tür. Sadece Bitlis’te bile 74 öğrenci olduğunu düşünürsek Milli Eğitim Bakanlığının bu anlamdaki başarısını takdir etmemek mümkün değil. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.”

BİTLİS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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