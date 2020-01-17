Bitlis'te terör örgütüne ait 1 ton gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis’te terör örgütünce araziye gizlenmiş 955 kilogram gıda malzemesi ve silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma IV.Kademeli Çavuş Veysel Şirin 202002 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 17 Ocak 2020 günü 1 adet AK47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 17 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü ve toprağa gömülü vaziyette üç adet jelikan bidon içerisinde 955 kilo gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

BİTLİS 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

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