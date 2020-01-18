Tatvanlı kadın yazar Ballıkaya’dan Başkan Geylani’ye ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Nur Pınar Ballıkaya, yazdığı ilk kitabı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye hediye etti.

Nur Pınar Ballıkaya, Tatvan’ın Van Gölü kıyısında başlayıp ege kıyılarında biten bir yaşam öyküsünü anlatan ‘Bir Düş Güncesi’ romanını Başkan Geylani’yi ziyaret ederek hediye etti. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvanlı bir kadın öğretmenin roman yazmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Nur Pınar Ballıkaya hocamızın büyük bir cesaret örneği göstererek roman yazmasını takdir ediyorum. Özellikle Tatvanlı bir öğretmenin roman yazması ve romanında Tatvan’dan bahsetmesi güzel bir davranış. Kentimizi her yönüyle tanıtan ve bunun için çabalayan herkese kapımız sonuna kadar açık. Nur Pınar Ballıkaya hocamızı yazdığı roman dolayısıyla tebrik ederim” dedi.

Nur Pınar Ballıkaya da, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BİTLİS 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

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